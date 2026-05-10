Эмиссары президента США специпосланник Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер вскоре посетят Москву, и российско-американский диалог по украинскому урегулированию продолжится.

Как передает ТАСС, уверенность в этом выразил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным помощник президента России Юрий Ушаков.

«Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро, наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, — отметил дипломат. — Мы продолжим с ними диалог».

Он также добавил, что урегулирование украинского конфликта будет стоять на месте даже после десятков раундов переговоров, если Киев не выведет из Донбасса свои войска.