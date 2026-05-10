Президент России Владимир Путин считает, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер – лучший кандидат для переговоров между Европейским союзом и Россией.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает ТАСС.

Путин заявил, что готов видеть переговорщиком от ЕС с Москвой любого лидера, который «не наговорил какой-то гадости» в адрес России.

«Для меня лично лучшим является бывший канцлер Федеративной Республики Германии [Герхард] Шредер. Пусть европейцы выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил какой-то гадости в наш адрес», – сказал он.

Глава Кремля также добавил, что российская сторона никогда не была закрыта для переговоров.