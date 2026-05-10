Северная Корея вправе нанести ядерный удар при угрозе жизни лидеру Ким Чен Ыну.

Соответствующая поправка была внесена в конституцию страны, сообщает информационное агентство Yonhap.

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, новые положения предусматривают автоматическое применение ядерного оружия, если командование и управление ядерными силами КНДР будет находиться под угрозой нападения «враждебных сил». Речь идет о немедленном ответе без дополнительных согласований.

Уточняется, что эти изменения были внесены на фоне роста напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке. В КНДР ожидают, что новые меры будут способствовать сдерживанию других ядерных держав, в частности США, и обеспечат устойчивость власти в случае кризисных ситуаций.