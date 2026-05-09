Великобритания готова задействовать эсминец HMS Dragon в международной миссии по обеспечению судоходства в Ормузском проливе.

Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на заявление Минобороны Соединенного Королевства.

10 марта эсминец HMS Dragon вышел из английского Портсмута и направился в Восточное Средиземноморье для укрепления безопасности британской авиабазы Акротири. 2 марта этой базе был нанесён ущерб в результате атаки беспилотника. Согласно заявлениям британских властей, дрон был запущен с территории Ливана или Ирака. HMS Dragon прибыл в Восточное Средиземноморье 23 марта.

Согласно Sky News, теперь корабль «перенаправляется из Восточного Средиземноморья на Ближний Восток». В британском военном ведомстве отметили, что любое участие в возможной миссии в Ормузском проливе будет носить сугубо оборонительный характер и направлено на «повышение уверенности» в безопасности транзита через этот маршрут для коммерческих судов.

В конце апреля в военном штабе Нортвуд под Лондоном прошла конференция военных специалистов примерно из 30 стран, посвящённая разблокированию Ормузского пролива. Международные усилия по созданию многонациональной военно-морской миссии в Ормузском проливе координируются Великобританией и Францией. 7 мая в Красное море прибыл французский авианосец «Шарль де Голль». В Елисейском дворце назвали этот шаг демонстрацией готовности к обеспечению безопасности в Ормузском проливе.