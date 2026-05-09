Специализированный сайт Пентагона, посвященный раскрытию информации о неопознанных летающих объектах (НЛО), посетили 340 млн раз за первые 12 часов работы сервиса.

Об этом сообщил официальный представитель американского военного ведомства Шон Парнелл.

«Министерство войны отмечает запуск WAR.GOV/UFO как важный этап в повышении прозрачности правительства. Всего за 12 часов сайт получил 340 млн посещений от американцев и ищущих правду по всему миру, желающих получить нефильтрованную информацию об НЛО», — написал он на своей странице в соцсети Х.

Парнелл добавил, что ведомство будет расширять инициативу по прозрачности, чтобы обеспечить американцев доступом к информации, «которую они заслуживают».

Президент США Дональд Трамп, указал представитель Пентагона, выполнил требования общественности раскрыть правду.