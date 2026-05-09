Раненый верховный лидер Ирана скрывается от публики, но продолжает формировать военную стратегию, сообщает CNN.

По оценкам американской разведки, точная структура власти в расколотом режиме остается неясной, но Моджтаба Хаменеи, вероятно, помогает определять ход переговоров Ирана с США по прекращению войны.

Хаменеи не появлялся на публике с тех пор, как получил серьезные ранения во время атаки, при которой в начале войны погибли его отец и ряд выокопотавленных военных. По данным источников, разведка США до сих пор не смогла визуально подтвердить его местонахождение.

Неопределенность связана с тем, что Хаменеи не использует электронные средства связи, взаимодействуя только с теми, кто может навестить его лично, или отправляя сообщения курьером.

Хаменеи остается в изоляции, продолжая получать медицинскую помощь в связи с полученными травмами, включая сильные ожоги одной стороны тела, затронувшие лицо, руку, туловище и ногу, добавили источники.