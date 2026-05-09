Соединенные Штаты вывезли все запасы обогащенного урана с территории Венесуэлы. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на Министерство энергетики США.

Речь идет о 13,5 кг урана, которое до недавнего времени находилось в исследовательской лаборатории в окрестностях Каракаса.

Журналисты пояснили, что в настоящий момент изъятое сырье уже транспортировано в Северную Америку.

По их словам, груз был успешно доставлен на один из специализированных объектов американского правительственного ведомства в штате Южная Каролина.