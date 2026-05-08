Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил заявление президента США Дональда Трампа о трехдневном перемирии между Россией и Украиной и обмене пленными во время праздников.

«Именно поэтому сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие России на обмен военнопленными в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая. Украина последовательно работает над возвращением своих людей из российского плена. Я поручил нашей команде оперативно подготовить все необходимое для обмена», — написал Зеленский.