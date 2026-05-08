Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что временное прекращение огня между Россией и Украиной может стать шагом к завершению конфликта.

По его словам, стороны «с каждым днем становятся ближе к урегулированию», а текущие переговорные усилия могут привести к снижению напряженности.

«Это прекращение огня будет включать приостановку всех военных действий, а также обмен пленными в количестве 1000 человек из каждой страны. Эта просьба была сделана непосредственно мной, и я очень ценю согласие на это со стороны президента Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского», — написал он в соцсети Truth Social.