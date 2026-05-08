Воздушное пространство на юге будет восстановлено в течение двух-трех дней после удара 8 мая. Об этом заявил зампред правительства Виталий Савельев на заседании Совета безопасности.

Отметим, что 8 мая в России была приостановлена работа 13 аэропортов после попадания украинских беспилотников в здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.

В частности, перестали принимать и отправлять воздушные суда авиагавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.