Военное министерство США опубликовало американские архивные данные о неопознанных летающих объектах (НЛО).

Они выложены на сайте Пентагона.

В комментарии к публикации говорится, что материалы представляют собой «нерешенные случаи», что означает, что правительство не может вынести «окончательное определение о природе наблюдавшихся явлений».

Военное ведомство США заявило, что будет регулярно публиковать новые материалы по мере их обнаружения и рассекречивания.

Пакеты документов будут размещаться каждые несколько недель.