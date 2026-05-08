Военное министерство США опубликовало американские архивные данные о неопознанных летающих объектах (НЛО).
Они выложены на сайте Пентагона.
В комментарии к публикации говорится, что материалы представляют собой «нерешенные случаи», что означает, что правительство не может вынести «окончательное определение о природе наблюдавшихся явлений».
Военное ведомство США заявило, что будет регулярно публиковать новые материалы по мере их обнаружения и рассекречивания.
Пакеты документов будут размещаться каждые несколько недель.