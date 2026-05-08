Мьянма сообщила об обнаружении редкого и чрезвычайно крупного рубина весом около 11 тысяч карат (примерно 2,2 кг).

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство информации Мьянмы, камень отличается пурпурно-красным оттенком и считается исключительно редким по своим характеристикам.

В сообщении подчеркивается, что из-за цвета и качества находка может представлять большую ценность, чем рубин весом 21,45 тысячи карат, обнаруженный в 1996 году.

При этом официальная оценочная стоимость нового камня пока не раскрывается.

Для сравнения, в 2015 году рубин из Мьянмы весом 25,59 карата был продан на аукционе Sotheby’s в Женеве за 30,33 млн долларов.