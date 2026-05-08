Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил о готовности уйти в отставку после инцидента с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство страны.

Об этом он сообщил в эфире общественного телевидения Латвии (LSM).

«Беспилотник необходимо сбить — это, прежде всего, ответственность главы вооруженных сил и моя как политического руководителя. Я беру на себя полную ответственность», — отметил Спрудс. Он добавил, что задачей его ведомства и руководства Национальных вооруженных сил является повышение возможностей армии по нейтрализации беспилотников с учетом безопасности граждан.

Ранее Военно-воздушные силы Латвии сообщили о фиксации проникновения иностранных беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство страны.