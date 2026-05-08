В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 24 апреля 2026 года участникам Второй мировой войны 1941–1945 годов и другим лицам, предусмотренным распоряжением, выплачена единовременная материальная помощь.

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно распоряжению, Министерством труда и социальной защиты населения в связи с 81-й годовщиной Победы над фашизмом во Второй мировой войне каждому участнику этой войны выплачена единовременная материальная помощь в размере 2750 манатов.

Также в размере 1500 манатов выплачены пособия вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших в годы Второй мировой войны поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также участникам блокады города Ленинград.

Распоряжение охватило в общей сложности около 2 тысяч человек, в том числе 13 участников Второй мировой войны, а единовременная материальная помощь была перечислена на их банковские счета.