Суд Сабунчинского района вынес приговор Рамилю Абульгасанову, обокравшему частный дом политика Этибара Мамедова. Известно, что из дома в поселке Бильгя похищено 19 тысяч долларов, об этом сообщает издание Teleqraf.

Сообщается, что Абульгасанов является сыном садовника, который проживал на даче Мамедова. Таким образом, Абульгасанову инкриминировали статьи 177.2.3 (кража) и 177.2.4 (кража с причинением значительного ущерба) Уголовного кодекса АР.

В ходе расследования выяснилось, что молодой человек потратил украденные деньги на развлечения и вечеринки с девушками.

Но подсудимому повезло, суд оказался гуманным и приговорил его к ограничению свободы сроком на 1 год 11 месяцев и 26 дней. В период отбывания наказания ему запрещено покидать пределы города Баку, а также выходить из дома ежедневно с 23:00 до 06:00. Кроме того, на него возложена обязанность носить электронный браслет.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего. С Абульгасанова решено взыскать 27 800 манатов материального ущерба, 174 маната госпошлины и 100 манатов расходов на адвоката — всего 28 074 маната в пользу Орхана Этибар оглы Мамедова.