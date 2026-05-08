Однопартийцы премьер-министра Великобритании Кира Стармера задумали сместить его с поста главы правительства.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Политические трудности Кира Стармера заставили некоторых членов его Лейбористской партии задуматься о том, что раньше казалось немыслимым, — бросить ему вызов и побороться за его кресло премьера», — говорится в публикации.

По данным агентства, часть лейбористов задумалась о смене лидера партии перед следующими парламентскими выборами из-за рекордно низких рейтингов премьер-министра и его неспособности оправиться от ряда политических неудач. Как утверждается, конкуренты Стармера уже ведут агитацию среди рядовых членов партии и «выжидают подходящий момент для наступления».