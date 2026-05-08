На фоне приближающихся парламентских выборов в Армении в российском информационном пространстве все чаще звучат заявления, в которых Азербайджан вновь представлен как потенциальная угроза для армянской государственности и общественного спокойствия. Причем подобная риторика сопровождается тезисами о «западном заговоре», «рисках гражданской войны» и прочими пугалками, молнией выпущенными в медиапространство.

Очередным примером такой политической провокации стало заявление российского военного эксперта Александра Михайлова, который связал курс Еревана на дистанцирование от Москвы с якобы возможным сценарием внутренней дестабилизации. И по его сугубо субъективной версии, главным выгодоприобретателем такого развития событий станет Азербайджан.

Более того, прозвучали утверждения о возможной «передаче южных территорий Армении под контроль Азербайджана и прозападных сил», будто это тождественные друг другу понятия.

Скажем так: подобные заявления трудно рассматривать вне общего политического контекста. Проще говоря, в последние месяцы часть российских политических и экспертных кругов все активнее формирует в армянском обществе представление о том, что ослабление связей с Москвой автоматически приведет к усилению угрозы со стороны Баку.

Фактически Азербайджан вновь используется как инструмент политического давления и элемент внутриполитической мобилизации в самой Армении. Стоит отметить, что при этом подобная риторика заметно расходится с реальными процессами, происходящими в регионе, поскольку после восстановления Азербайджаном своего суверенитета в Карабахе официальный Баку неоднократно заявлял о заинтересованности в полноценном мирном соглашении с Арменией, открытии коммуникаций и формировании устойчивой архитектуры безопасности на Южном Кавказе. Именно на этой основе сегодня строится переговорный процесс. Но, похоже, некоторым товарищам, которые, как выяснилось, вовсе нам не товарищи, спокойно не живется, не по нраву им перспектива мира. И вместо того, чтобы поддержать стремящиеся к миру стороны, как это регулярно озвучивается в официальных заявлениях РФ, часть внешних игроков и связанных с ними информационных площадок продолжают запускать в оборот старые страхи и подкидывать конфронтационные сценарии. Забавно еще и то, что делается это через хорошо знакомую схему, то есть через известную армянскому обществу идею «угрозы потери государственности» и постоянного противопоставления Армении Азербайджану.

В этом контексте особое внимание привлекает настырное использование в ряде российских медиа термина «Нагорный Карабах», несмотря на то, что данный конфликт официально завершен, а сам регион является неотъемлемой частью Азербайджана, признанной международным сообществом, в том числе и официальной Москвой. При этом показательной стала реакция внешнеполитического ведомства Азербайджана на использование вопреки международному праву данной недопустимой терминологии в эфире одного из российских телеканалов: в заявлении МИД подчеркивается, что демонстрация карты с упоминанием «Нагорного Карабаха» вызывает удивление и сожаление.

В МИД Азербайджана напомнили, что «на территории Азербайджана не существует административно-территориальной единицы под названием “Нагорный Карабах”», а подобные действия противоречат территориальной целостности страны и не соответствуют официальной позиции самой России, которая признает Карабах частью Азербайджана.

Азербайджанская сторона также отметила, что использование подобных обозначений «наносит ущерб процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией».

Этот акцент особенно важен, поскольку Баку фактически указывает на главный риск подобной информационной политики — попытки сохранить атмосферу недоверия и взаимных страхов даже после завершения конфликта.

Примечательно, что тезис о якобы существующей угрозе «поглощения Армении Азербайджаном» активно продвигается именно в период подготовки к армянским выборам. Тем самым создается информационная конструкция, в которой любой курс Еревана на снижение зависимости от России автоматически связывается с риском потери безопасности. Таким образом некоторые силы в РФ пытаются сформировать нужный фон среди армянских граждан, манипулируя общественным сознанием.

Однако подобная логика уже плохо соотносится с реальной ситуацией на Южном Кавказе, потому как сегодня ключевым запросом региона становится не сохранение конфронтации, а формирование устойчивой системы мирного сосуществования, экономического взаимодействия и транспортной взаимосвязанности.

На этом фоне попытки вновь разыграть карту «Нагорного Карабаха», а также представлять Азербайджан в качестве постоянной угрозы выглядят попыткой сохранить прежние механизмы влияния через страх и геополитическую зависимость.

Что касается позиции официального Баку, то он последовательно демонстрирует иную линию, направленную на продвижение усилий по достижению мирного договора, взаимное признание территориальной целостности и отказ от реваншистской риторики. Только такой подход сегодня объективно отвечает интересам долгосрочной стабильности на Южном Кавказе.