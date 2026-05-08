Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев не приедет на Парад Победы, который состоится в Москве 9 мая по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, пишут узбекские СМИ.

«В опубликованном Кремлем списке иностранных лидеров, приглашенных на празднование, президенты стран Центральной Азии не указаны», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что это станет первый с 2018 года Парад, который состоится без участия лидеров стран Центральной Азии.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что иностранных гостей на парад «специально не приглашали». При этом в Москву прибыли лидеры самопровозглашённых Абхазии и Южной Осетии, а также Беларуси и Лаоса, премьер Словакии, король Малайзии и лидеры Республики Сербской.