Посла Армении в России Гургена Арсеняна вызвали в Министерство иностранных дел России, где состоялась его встреча с заместителем главы МИД РФ Михаилом Галузиным.

В ходе беседы российская сторона заявила о категорической неприемлемости предоставления в Армении, в рамках недавних мероприятий под эгидой ЕС, «трибуны» президенту Украины Владимиру Зеленскому для озвучивания, как было отмечено, «террористических угроз» в адрес России.

В Москве подчеркнули, что подобные действия вызывают «справедливое негодование», а отсутствие со стороны официального Еревана должной негативной оценки такого поведения расценивается как несоответствующее партнерскому характеру российско-армянских отношений.

Посол Армении сообщил, что доведёт позицию российской стороны до руководства в Ереване.