США обратились к Турции с просьбой предотвратить выход 15 судов в составе флотилии «Сумуд» в направлении сектора Газа, сообщает Ynet.

По данным издания, новая флотилия включает 60 судов, многие из которых ранее участвовали в предыдущей попытке прорыва блокады, перехваченной в районе Крита. В настоящее время 35 судов остаются на якоре у берегов Крита — 15 из них находятся под турецким флагом, остальные прибыли из Сицилии.

Отмечается, что по просьбе Израиля Вашингтон ведёт работу с Анкарой, чтобы не допустить выхода части флота. Сообщается также, что госсекретарь США Марко Рубио передал соответствующие сигналы турецкой стороне.

Ожидается, что флотилия может достичь района Газы к 15 мая.