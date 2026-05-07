Продолжение трехсторонних переговоров в формате США-Украина-Россия нецелесообразно, пока Киев не выведет войска из контролируемой им части Донбасса. Об этом в четверг заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Все понимают, в том числе, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а, во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования», — сказал он на брифинге в четверг.

Ранее о том, что Украина должна вывести войска из Донбасса для продолжения переговоров, заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков.