Сильные дожди, прошедшие 6 апреля, вызвали повреждения на участке дороги Худат–Набрань.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана сообщили, что в ближайшее время на закрытом участке начнутся ремонтные работы.

Из-за разрушения водопропускного сооружения произошло проседание асфальтового покрытия. На участке установлены дорожные знаки и ограждения, организован объезд. Однако некоторые водители игнорировали ограничения и продолжали движение по поврежденному участку, в результате чего проседание расширилось.

Также отмечается, что в целом планируется восстановление около 25 дорог и дорожных покрытий, пострадавших от селевых потоков и наводнений.

В настоящее время на части объектов уже начаты работы.