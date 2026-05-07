Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала завистью к успехам Беларуси недавние высказывания спикера парламента Армении Алена Симоняна в адрес белорусского государства.

Об этом она сказала на брифинге для российских и иностранных журналистов, передает БЕЛТА.

«На мой взгляд, председатель Национального собрания Армении Ален Симонян просто завидует тем результатам, которых добилась Беларусь, и которых не добилась его страна под руководством его команды. Просто зависть, от зависти сказал. Хотите проверить мои слова? Да просто приезжайте в Беларусь», — сказала официальный представитель МИД России.