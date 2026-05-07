Центральный банк Азербайджана вынес обязательное предписание в отношении акционерного общества «Bank Respublika».

Cообщается, что банк допустил нарушения при проведении клиентских переводов и исполнении распоряжений на списание средств, не соблюдая требования правил по проведению платежных операций и платежным инструментам.

На основании закона «О банках» Центральный банк обязал «Bank Respublika» принять меры для недопущения подобных случаев в будущем, усилить внутренние системы контроля, а также обеспечить проведение необходимых мер в отношении ответственных лиц в соответствии с законодательством.