Эту новость накануне распространили многие информационные ресурсы, включая Minval: как сообщило Министерство здравоохранения Азербайджана, врач-радиолог Асиф Насирли, пострадавший при взрыве в Национальном онкологическом центре, скончался в клинике, где проходил лечение.

Напомним: Мубариз Сахиб оглу Алиев, по некоторым данным, онкологический больной, незаконно приобрёл взрывное устройство и 30 апреля привёл его в действие в Национальном онкологическом центре. Сам Алиев скончался на месте, Асиф Насирли получил ранение — как оказалось, смертельное.

Расследование ещё идёт, и Генпрокуратура Азербайджана призывает воздерживаться от распространения слухов и непроверенных данных, которые только мешают следствию. И это более чем понятно. Преступление резонансное, из числа тех, которые вызывают весьма острые дискуссии, в том числе и в социальных сетях.

За время, прошедшее после взрыва, и коллеги, и бывшие пациенты уже успели написать в социальных сетях, что покойный Асиф Насирли был прекрасным специалистом и очень чутким человеком, что страна потеряла ведущего детского радиолога, что заменить такого специалиста будет очень трудно. Но было и другое. Были ушаты грязи, выплеснутые на всех и вся: «наверняка требовал деньги, а у бедного больного их не было», «врачи сейчас бессовестные, могут только деньги тянуть», «человека довели до отчаяния» и т.д.

А вот тут надо остановиться поподробнее.

Да, проблемы в медицинской сфере в Азербайджане есть — впрочем, как и везде. И это только кажется, что «там» всё благополучно, отлажено, налажено и т.д. Во всех странах случаются и ошибки в диагнозе, и неверно выбранная тактика лечения, и больные — представьте себе! — умирают и в лучших зарубежных клиниках. Онкология — вообще особая и очень чувствительная сфера. Многие препараты здесь действительно очень дорогие, и далеко не всё входит в стандартный страховой пакет. Плюс ко всему у самого больного и у его близких слишком часто, простите за вульгарное выражение, «сносит крышу». Особенно если полного излечения врачи не обещают. Финансовый аспект — тоже весьма деликатная тема. Лекарства, расходные материалы, оборудование — всё это стоит денег, и очень часто больших денег. Азербайджан только недавно начал переходить на страховую модель медицины, и здесь ещё не всё отлажено. Есть и «лакуны», и «серые зоны», и не до конца отрегулированные вопросы. К тому же врачи — живые люди. И да, к сожалению, бывают случаи, когда медицина помочь уже не может.

Но явиться в больницу с гранатой?!! Огульно шельмовать в социальных сетях всех врачей без разбора?!! А тем более объявлять террориста едва ли не героем?!!!

Судя по всему, некоторые в этой ситуации просто потеряли нравственные, этические да и правовые ориентиры. Если имела место коррупция, то с этим должны разбираться правоохранительные органы, а не любители едких комментариев в социальных сетях. И уж тем более недопустимо оправдывать террор. А речь идёт, назовём вещи своими именами, именно о терроре. Об умышленном убийстве врача. И то, что Мубариз Алиев сам при этом погиб, простите, ещё не оправдание. «Террористы-камикадзе» тоже гибнут во время своих акций, но это ещё не делает их правыми. А тем более героями.

А такой вот негативный общественный резонанс, будем реалистами, тоже имеет свою цену. Особенно теперь, когда талантливые и перспективные молодые азербайджанские врачи всё чаще задумываются о работе за рубежом. И дело не только в финансах, но и в отношении к профессии, в атмосфере общественного давления и постоянного негатива вокруг медицинской сферы. И это уже по-настоящему опасно. Даже для тех, кто уверен, что в случае чего сможет выехать лечиться в другую страну. Просто бывают в медицине и в жизни ситуации, когда на выезд нет ни времени, ни медицинской возможности. И сегодня нам всерьёз надо думать о сбережении кадров в медицинской сфере. Учитывая и такой аспект, как недопустимость «морального линчевания». Особенно если кое-кто уже готов хвататься за гранату, а кое-кто — объявлять убийцу едва ли не «героем».