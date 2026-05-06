Бывший президент Франции Николя Саркози, занимавший этот пост в 2007-2012 годах, получил условно-досрочное освобождение в рамках исполнения наказания по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Об этом со ссылкой на Апелляционный суд Парижа сообщила радиостанция RTL.

Суд удовлетворил ходатайство Саркози о смягчении порядка исполнения наказания. Таким образом, экс-президент не будет носить электронный браслет, с которым он должен был отбывать шесть месяцев реального срока по этому делу.

Дело Саркози получило в прессе название Bygmalion — по названию пиар-агентства, которое обслуживало его предвыборную кампанию в 2012 году (создано в 2008 году предпринимателями, близкими к одному из сподвижников Саркози — Жан-Франсуа Копе).

Следствие установило, что его штаб через пиар-агентство Bygmalion скрывал реальные расходы, оформляя их как партийные траты, чтобы обойти законный лимит финансирования кампании.

В результате расходы составили около 42,8 млн евро — почти вдвое больше разрешённого. В 2016 году Саркози предъявили обвинения, а в 2024 году Апелляционный суд Парижа признал его виновным в незаконном финансировании кампании и назначил наказание в виде одного года лишения свободы (из них шесть месяцев — реальный срок, шесть — условный).