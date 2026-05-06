Москва призывает власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева своих дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что МИД РФ направил во все зарубежные дипмиссии призыв отнестись ответственно к заявлению МО РФ в связи с угрозами Киева.

Захарова напомнила, что 4 мая 2026 года Министерство обороны РФ опубликовало официальное заявление в связи с угрозами президента Украины Владимира Зеленского нанести удар по Москве в День Победы.