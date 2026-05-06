Мировых запасов нефтепродуктов — бензина, дизеля и авиационного топлива — осталось примерно на 45 дней. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные Goldman Sachs.

Особенно быстро запасы сокращаются в Азии и Африке. На этом фоне цены на нефть продолжают расти, а аналитики предупреждают о возможном резком скачке стоимости сырья после достижения критического уровня запасов.

По данным издания, только за апрель мировые запасы нефти сократились почти на 200 млн баррелей — примерно на 6,6 млн баррелей в сутки, что значительно превышает обычные показатели.

«Это огромный показатель, он намного превышает обычный диапазон. Грядет неизбежная рыночная расплата», — заявил глава отдела исследований сырой нефти S&P Джим Буркхард.