Россия рассчитывает, что США «ответственно подойдут» к ситуации вокруг угроз нанесения ударов по Киеву после разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передаёт ТАСС.

По словам Рябкова, Москва довела до Вашингтона информацию о необходимости эвакуации иностранных дипломатов из Киева, а также разъяснила причины, которые, по версии российской стороны, привели к решению наносить удары по украинской столице.

Накануне Лавров в разговоре с Рубио сообщил о начале «системных ударов» по военным объектам в Киеве. Ранее МИД РФ призвал иностранных дипломатов покинуть украинскую столицу.

В ответ представители западных дипмиссий заявили, что продолжат работу в обычном режиме.