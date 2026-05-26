Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил в интервью «Azatutyun», что вопрос передачи армянской железной дороги в концессионное управление другой стране остаётся в повестке властей.

По его словам, переговоры продолжаются, а окончательные решения пока не приняты.

Григорян отметил, что Ереван стремится как можно быстрее развивать региональную инфраструктуру, включая проект TRIPP и железнодорожную сеть страны. Он признал, что после распада СССР часть инфраструктуры Армении была утрачена или сдана на металлолом.

По словам секретаря Совбеза, власти рассчитывают добиться конкурентного преимущества за счёт восстановления инфраструктуры и превращения Армении в важный транзитный узел.

При этом Григорян подчеркнул, что Ереван намерен продолжать диалог с Россией для решения существующих вопросов.