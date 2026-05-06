Ереван на два дня стал «центром международной дипломатии» — он принял саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения – ЕС. Что хотят словить стороны от этих двух действ, и что они могут получить от них?

Об «уровне» мероприятий, прошедших в армянской столице, говорит тот факт, что в них, помимо глав и представителей более трех десятков государств, включая не европейскую Канаду, приняли участие председатели Еврокомиссии и Евросовета — Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта; глава европейской дипломатии Кая Каллас и генсек НАТО Марк Рютте.

Подчеркнем, что в работе первого саммита участвовал президент Украины Владимир Зеленский – до того Армению, в качестве главы государства, он не посещал. В беседах с участниками саммита Зеленский, разумеется, акцентировал внимание на войне с Россией, желанном «мире» и закупках вооружения для ВСУ, в том числе, из США.

Обе действа прошли под девизом «Строим будущее: единство и стабильность в Европе». На первом (информация для «широкой аудитории») толковали о ситуации в Иране, вокруг Ормузского пролива; обеспечении безопасности европейских стран, в том числе, в контексте «невероятно актуального» — возможного выхода США из НАТО, что понятно в условиях руинного состояния архитектуры безопасности Европы. Говорить можно сколько угодно, другое дело – прийти к единому знаменателю и перейти к собственно «строительству». А с этим у Европы дела, как известно, плохи.

Но почему она собралась в Ереване? В первую очередь, для закрепления своего стратегического присутствия в республике и ее «разворота» от России и Ирана (РА граничит с последним, равно как с Азербайджаном и Грузией, в которые ЕС тоже желает проникнуть, так сказать, безоговорочно и на собственных условиях). И это при том, что Армения все еще состоит в ЕАЭС и, так или иначе, — в ОДКБ и СНГ. То есть Брюссель стремится к охвату своим влиянием, как минимум, всего Южного Кавказа, и саммит Европейского политического сообщества в Ереване, наиболее отзывчивом на «закидоны» ЕС и особенно – Франции с Великобританией, должен хотя бы внешне свидетельствовать о военно-политическом «развороте» Армении на фоне множеств фиаско, которые Европа претерпела в мире, и особенно – в отношениях с США.

Кстати, о «забавном» сюжете, распространенном в сети: на ужине в резиденции президента Армении Никола Пашиняна его французский коллега, «друг и брат» Эммануэль Макрон исполнил песню La Boheme Шарля Азнавура — французского шансонье армянского происхождения. На барабанах ему аккомпанировал и подпевал сам Пашинян. Предварительно Макрон устроил утреннюю пробежку по армянской столице в компании бродячих собачек и даже одну из них – погладил. На «концерт», моцион и любовь к животным отреагировали не только «простые французы», но и далеко не простой лидер правой партии Пятой республики «Патриоты» Флориан Филиппо.

«После Макрона-бегуна и Макрона, гладившего бродячих собак, Макрон еще и очень вдохновенный певец… А между тем десятки миллионов французов хотели бы, чтобы власти, например, приняли меры по бензину», — написал он на своей странице в соцсети X. Топливо, как известно, сильно подорожало во Франции.

Но оставим в стороне спринтерские и вокальные способности Макрона и вернемся к вопросу интересов ЕС в Армении. Брюсселю, кроме вышесказанного, желательно контролировать, через РА, сухопутный коридор к Ирану, энергетические и транспортные маршрутам в регионе вообще, включая и ближний к нему центрально-азиатский с созданием большого антироссийского плацдарма.

Другое дело, насколько реалистично осуществление амбиций Брюсселя хотя бы на фоне дислоцирования в Армении российской военной базы, которая может оставаться в РА до 2044 года с пролонгацией соответствующего договора. И, надо сказать, Ереван вроде и не просит ее на выход – «на всякий случай». Тем более, что и Евросоюз тоже не спешит взять на себя предоставление Армении гарантий безопасности и содержания. Собственно, это очень удобный подход, не предусматривающий ответственности за «армянские дела» и продвижение Еревана на пути вступления в ЕС.

А что же собственно Армения? По всей вероятности, логики ЕС ей понятны, равно как и то, что очень близкие контакты с Брюсселем, не говоря уже о предоставлении ей статуса страны – кандидата в ЕС, лишат Ереван членства в ЕАЭС с разрушением традиционных торгово-экономических связей — в первую очередь, с Россией. Одно дело пользоваться экспортно-импортными привилегиями и получать природный газ по 170 долларов за тысячу кубометров против 600 долларов (средняя мировая цена), и совершенно другое – платить за все по ставшей «нормальной» стоимости, тогда как платить не из чего.

Между тем Пашинян грозит выйти из ЕАЭС, если Россия перестанет поставлять Армении газ практически халявно. И почему бы не предположить, что Ереван сейчас особо духарится, поскольку два дня – в качестве витринного «центра международной дипломатии» — «позволяют» ему это делать.

На саммите Европейского политического сообщества Пашинян заявил об «исторической значимости» мероприятия в Ереване с точки зрения международного мира и стабильности. И пожелал государствам – участникам саммита — продуктивных, содержательных и перспективных дискуссий.

И впрямь – для Еревана европейский саммит стал дискуссионным. Поддержав «европейские устремления» Армении и поприветствовав ее «значительный прогресс в диалоге по либерализации визового режима», Брюссель посулил Еревану всего до 2,5 млрд евро для развития экономики, а также «сотрудничество в оборонной сфере» без конкретики. И это, собственно, все.

Однако Москва отреагировала на саммит жестко, хотя не исключено, ради «просто подать голос». В частности, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с News.ru назвал проведение саммита Европейского политического сообщества в Ереване с участием Владимира Зеленского очередной стратегической ошибкой премьера Пашиняна. По мнению зампреда, Москве необходимо сделать серьезные выводы из этого политического жеста.

«Он (Пашинян) рассчитывает, что это мероприятие поможет ему на предстоящих выборах. Нет, это так и останется только очередной русофобской болтовней», — подчеркнул он.

А ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что развертывание новой гражданской миссии ЕС в РА нацелено на прямое вмешательство во внутренние дела Еревана. «Под предлогом отслеживания незаконных финансовых потоков и противодействия кибератакам, манипулирования информацией и информационным вмешательством со стороны третьих стран, ЕС будет пытаться вмешиваться во внутренние дела Армении в том числе. … мы Европейский союз неплохо знаем, исключать этого нельзя ни в коем случае, будут желать и желают повлиять на исход парламентских выборов 7 июня», — полагает российский МИД.

Второй саммит — «Армения – ЕС» — тоже недалеко ушел от «дискуссионности» первого, хотя несколько документов подписаны. А именно (с сайта премьер-министра РА): совместная декларация; о партнерстве по взаимосвязанности между Арменией и Евросоюзом (последний передал ключевым армянским компаниям и фондам 6 писем о намерениях). Состоялось парафирование рабочего соглашения об оперативном сотрудничестве в области управления границами между министерством внутренних дел Армении и Европейским агентством пограничной и береговой охраны. А также глава делегации ЕС в Армении Василис Марагос передал министру внутренних дел РА отчет Европейской комиссии о прогрессе в реализации Плана действий по либерализации визового режима.

Негусто, если не считать «управление границами» (в пользу или против кого?), но названо «исторической вехой». И важно для Пашиняна в контексте сплоченности прозападной части армянского электората и ее колеблющегося сегмента за месяц до парламентских выборов в стране. С одной стороны, европейские саммиты в Ереване позволили подтвердить имидж Пашиняна как сторонника скорейшей евроинтеграции, с другой – как возможного проводника многовекторности во внешней политике: ведь отношения с Россией вроде не до конца испорчены – пока. Строго говоря, речь идет о том, что Пашинян пытается усидеть даже не на двух, а большем количестве стульев. Так что, можно сказать, Евросоюз подсобил предвыборной кампании армянского премьера, официально стартующей 7 мая.

В таких случаях говорят: «Рука руку моет». ЕС прикрыл свои провалы в международной политике, продемонстрировав не только России, но и США, что он, дескать, несмотря ни на что, расширяет ареал своего сильно скукожившегося влияния. Что ж, Ереван дал ему такую иллюзорную возможность, параллельно показав России (не исключено, для повышения ставок в торге с ней), что «Запад нам поможет».

В принципе, это игра вслепую с обеих сторон. Армения вряд ли сумеет стать оплотом Европы на Южном Кавказе, и слова председателя Европейского совета Антониу Кошты, по которым европейский саммит «помещает Армению в самое сердце Европы — именно туда, где ей и место» (а географически РА от Европы отрезана), всего лишь ни к чему не обязывающее политическое понтярство.