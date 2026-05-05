Есть такое ироничное правило. Если фермер наступит в коровью лепёху, он оботрёт сапог. Если такая неприятность произойдёт с благородным джентльменом, то этот джентльмен сделает вид, будто бы «амбре» не от него. Но чтобы в такой ситуации устроить прилюдную истерику с воплями «я требую свободы передвижения», «я всё равно буду здесь ходить, взирая на количество коровьих лепёх», «никто не заставит меня свернуть с избранного пути» — до такого ни фермеры, ни джентльмены не додумываются. Потому что результат получится слишком уж карикатурным.

Объяснил ли кто-нибудь эти премудрости президенту Европарламента Роберте Метсоле, судить не берёмся. Но, как показывают события последних дней, выбрать верную тактику, вляпавшись в нечто дурно пахнущее, этой даме не удаётся. Впрочем, судите сами.

4 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев по видеосвязи принял участие в саммите Европейского политического сообщества, проходившем в Ереване. И в своём выступлении подверг Европарламент весьма жёсткой критике. Minval уже рассказывал об этом, но, тем не менее, процитируем посвящённый Европарламенту отрывок из выступления президента ещё раз: «…Это собрание вместо того, чтобы поддерживать мирный процесс, предпочитает его саботировать. С мая 2021 года, через шесть месяцев после окончания Второй Карабахской войны, до 30 апреля 2026 года Европейский парламент принял 14 резолюций, полных оскорблений и лжи в адрес Азербайджана. Только представьте, 14 резолюций за пять лет — это своего рода одержимость. Последняя была принята всего четыре дня назад, преднамеренно, непосредственно накануне саммита. Вместо того чтобы решать фундаментальные проблемы некоторых государств-членов, такие как ксенофобия, исламофобия, антисемитизм, миграция, конкурентоспособность, проблемы бездомных, Европейский парламент нацелился на Азербайджан, распространяя клевету и ложь. Причина заключается в том, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, положил конец сепаратизму и привлёк военных преступников к ответственности».

Приоткроем закулисье. Это не просто критика или несогласие с какой-то позицией. Президент Азербайджана выдвинул против Европарламента слишком серьёзные обвинения. Более того, это было сделано не на внутреннюю аудиторию — такая оценка деятельности Европарламента прозвучала в выступлении на саммите ЕПС с участием европейских лидеров.

Более того, в те же дни вокруг Европарламента вспыхнул и очередной коррупционный скандал. Minval уже несколько дней публикует видеоролики, где скандально известный Луис Окампо подробно делится деталями, как он оптом и в розницу скупал евродепутатов на деньги российских олигархов армянского происхождения и в интересах армянского лобби. Официально об этом как бы не говорилось, но нет сомнений, что по дипломатическим каналам о подробностях скандала были проинформированы и Страсбург, и Брюссель. Отмолчаться в такой ситуации уже не получалось. Но, тем не менее, у госпожи Метсолы было несколько вариантов действий. Можно было заявить что-то о готовности к диалогу. Ответственный и честный политик вообще начал бы «внутреннее расследование» и работу над ошибками. Но госпожа Метсола — явно не «птица-говорун» из известного мультфильма, которая отличается умом и сообразительностью. Спикер Европарламента предпочла, как в дешёвой базарной перебранке, закатить публичную истерику и заявила: «Понимаю, что результат может быть неприятным для некоторых, мы никогда не изменим нашей работы и не откажемся от отстаивания наших позиций».

Это какую же свою «работу» не собирается менять Роберта Метсола? По-прежнему позволять персонам вроде Карампетяна и Окампо оптом и в розницу скупать голоса евродепутатов? Закрывать глаза на коррупционные скандалы? Принимать резолюции, которые подрывают мирный процесс? И ещё, хотелось бы прояснить ту самую позицию госпожи Метсолы: в чём она заключается? В игнорировании ключевых проблем самой Европы? В исламофобии? В разжигании войны? Или, быть может, госпожа Роберта Метсола теперь возомнила, что она может указывать и президенту Азербайджана, о чём ему говорить, а о чём — ни-ни-ни?

А если серьёзно, то Европарламент, к сожалению, просто прогнил — он превратился в настоящие «авгиевы конюшни». Которые рано или поздно придётся «чистить». Но это уже вне юрисдикции Азербайджана. Эту задачу должны решить сами европейцы. Это уже не благие пожелания, а насущная необходимость.