Азербайджан является важным партнером для Европейского Союза. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с делегацией во главе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Каей Каллас.

Президент Ильхам Алиев коснулся перспектив сотрудничества между Азербайджана с Европейским Союзом в области энергетики, связности, безопасности, торговли и других сферах.

Глава государства подчеркнул, что Европейский Союз является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, в то же время наша страна всегда была надежным партнером Европейского Союза с точки зрения обеспечения энергетической безопасности. В этой связи президент Ильхам Алиев отметил, что недавно азербайджанский газ начал поставляться еще в две страны-члена Европейского Союза – Германию и Австрию.