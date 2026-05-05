Буфет школы №121 в поселке Бина Хазарского района Баку временно закрыт после случая массового пищевого отравления среди учеников.

Как сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана, проверка была проведена после поступившей 24 апреля информации об отравлении семи школьников. По предварительным данным, учащиеся почувствовали недомогание после употребления гогала, купленного в школьном буфете. Детей госпитализировали в больницу №5, где им диагностировали пищевое отравление бактериального происхождения. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.

Одновременно проведена внеплановая проверка на предприятии по производству мучных кондитерских изделий Ləzzət в поселке Мардакян Хазарского района Баку, где также выявлены серьезные нарушения санитарных норм. Лабораторные исследования образцов показали наличие кишечной палочки, энтеробактерий и стафилококка.

С учетом выявленных нарушений деятельность школьного буфета и предприятия-поставщика временно приостановлена. В отношении руководства школы и предпринимателей приняты административные меры, составлены соответствующие протоколы.