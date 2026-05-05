В Хазарском районе Баку на Аэропортовском шоссе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Mercedes и XPeng. В результате столкновения водитель Mercedes погиб на месте происшествия.

Как сообщили в МЧС Азербайджана, сигнал о происшествии поступил на горячую линию «112». На место оперативно прибыли спасатели Службы спасения особого риска.

По прибытии было установлено, что водитель и пассажир Mercedes оказались зажаты в деформированном автомобиле. Спасателям удалось извлечь пострадавшего пассажира, а также тело погибшего водителя — Иманова Мансура Гюляхан оглу, которое было передано соответствующим службам.

Обстоятельства аварии выясняются, по факту ведётся расследование.