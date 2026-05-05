Обучение детей сапёров, погибших в ходе разминирования, будет финансироваться за счёт средств государственного бюджета.

Соответствующая норма отражена в поправках к Налоговому кодексу, которые утвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно изменениям, платное обучение в образовательных учреждениях Азербайджана независимо от формы собственности (за исключением программ дополнительного образования) для детей сапёров, погибших при выполнении задач по разминированию, будет полностью покрываться государством.

В переходных положениях законопроекта также отмечается, что данные изменения, вступающие в силу с 15 сентября 2026 года, распространяются и на детей сапёров, погибших либо скончавшихся от полученных ранений при разминировании до момента вступления закона в силу. Льгота действует до достижения ими 23-летнего возраста.