Временная комиссия Милли Меджлиса по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам выступила с заявлением о действиях против Азербайджана со стороны проармянских кругов, действующих в западных странах.

В заявлении отмечается, что на фоне успехов страны под руководством президента Ильхама Алиева и продвижения мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, а также в преддверии 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку, усилились попытки использования гибридных методов воздействия против Азербайджана.

Сообщается, что наблюдаемая активность схожа с действиями, зафиксированными в преддверии и во время конференции COP29, которая проходила в Баку. В связи с этим Временная комиссия Милли Меджлиса начала расследование в рамках своих полномочий.