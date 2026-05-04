Между ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности обсуждены перспективы сотрудничества.
Об этом сообщили в AZAL.
Отмечается, что в рамках встречи стороны обсудили перспективы долгосрочного стратегического сотрудничества, в частности развитие человеческого капитала по техническим специальностям, укрепление интеграции образования и промышленности, а также совместную реализацию инновационных инициатив.
Целью является системный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров, соответствующих требованиям рынка труда.