Завтра, 4 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен кратковременный дождь и туман. Юго-западный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 9-12° тепла, днем 15-19° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 мм до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 %.

В районах Азербайджана ожидается погода преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах возможны осадки, местами — грозы и град, а также туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем 19-24° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла.