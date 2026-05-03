В Турции число cверхбогатых людей (тех, чье состояние превышает $30 млн) за последние пять лет выросло примерно на 93,5%, с 2174 до 4208 человек, пишет Ekonomim со ссылкой на отчет The Wealth Report 2026, опубликованный Knight Frank.

Ожидается, что к 2031 году это число увеличится на 13% и составит 4772 человека. К этому же времени вырастет и число миллиардеров в стране — на 31%, с 35 до 46 человек.

За последние пять лет число сверхбогатых людей во всем мире увеличилось с 551 435 до 713 626, или на 29%. На долю США приходится более 40% общего прироста, далее идет Китай.

За этот период странами с самым быстрым ростом числа сверхбогатых людей стали Польша (рост на 109%) и Катар (107%). Турция занимает третье место, а Румыния — четвертое с ростом на 93%.