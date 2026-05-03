Сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева стартовал «Бакинский марафон 2026».

Для участия на нем зарегистрировались 25 тысяч участников. В марафоне наряду с гражданами Азербайджана примут участие граждане США, Германии, Великобритании, Китая, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Турции, Украины и других стран.

Как и в предыдущие годы, в нынешнем забеге примут участие лица с ограниченными физическими возможностями, а также люди с синдромом Дауна.

Участники Бакинского марафона, который впервые пройдет на дистанции 42 км, стартует с Площади государственного флага и завершится на территории Sea Breeze.

Победители, занявшие первые три места среди мужчин и женщин на дистанции 42 км, будут награждены сертификатами и денежными призами.

За 1-е место предусмотрено 6000 манатов, за 2-е — 4000 манатов, за 3-е — 2000 манатов. Кроме того, все участники, преодолевшие дистанцию 42 км, будут награждены медалями.