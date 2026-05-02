Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность применения силы на Кубе, однако основной упор по-прежнему делается на дипломатию, рассказал Politico источник, знакомый с позицией нынешней администрации.

«Она рассматривает возможность применения «кинетической силы», то есть военных методов, на Кубе, но упор по-прежнему делается на дипломатию и попытки убедить режим пойти на различные уступки, особенно в экономической сфер», — заявил собеседник газеты.

Собеседник Politico добавил, что Вашингтон настаивает на приватизации кубинских государственных предприятий, привлечении иностранных инвестиций и улучшения доступа кубинцев к интернету, а также на необходимости обязать местных жителей покупать энергоносители из США.