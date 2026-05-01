В азербайджанское законодательство вводится новое понятие — «личный жетон военнослужащего».

Ссоответствующее положение содержится в поправках к закону «О воинской обязанности и военной службе», представленных на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, личный жетон представляет собой идентификационный знак, содержащий индивидуальный номер военнослужащего и сведения о группе крови. Он используется для установления личности военнослужащих в случаях их гибели, смерти либо получения ранений, травм, контузий и иных повреждений, при которых идентификация может быть затруднена.

Обеспечение военнослужащих личными жетонами будет осуществляться соответствующими государственными органами, в структурах которых они проходят службу. Порядок выдачи, внешний вид, технические характеристики и правила учёта жетонов будут определяться уполномоченным органом исполнительной власти.

Подчёркивается, что военнослужащие в процессе службы подвергаются повышенным рискам. В условиях боевых действий и чрезвычайных ситуаций они могут погибать или получать тяжёлые травмы, при которых идентификация личности становится затруднительной или невозможной. В таких случаях оперативное установление личности и наличие информации о группе крови имеют критическое значение для оказания экстренной медицинской помощи.

Отмечается, что использование персональных идентификационных жетонов широко применяется в международной практике и доказало свою эффективность. В этой связи предлагается законодательно закрепить понятие «личный жетон военнослужащего» и регламентировать порядок его применения.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.