Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев посетил сегодня Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) и встретился с ректором Университета Андреем Логиновым.

Во встрече также приняли участие научный руководитель университета Ефим Пивовар, и.о. проректора по международному сотрудничеству Вера Заботкина и директор Департамента международного сотрудничества Ольга Трофимова.

Были обсуждены вопросы активизации сотрудничества между РГГУ и партнерскими вузами Азербайджана, расширения двусторонних академических и образовательных связей.

В рамках визита состоялась встреча посла со студентами Института международных отношений и политических наук, в ходе которой посол ответил на вопросы студентов по актуальным вопросам мировой политики и азербайджано-российских отношений.