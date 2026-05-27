Президент Индии Драупади Мурму направила поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая — Дня независимости Азербайджана.

«Ваше превосходительство.

От имени Правительства и народа Индии, а также от себя лично передаю Вашему превосходительству, Правительству и дружественному народу Азербайджана искренние приветствия и поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны.

Между Индией и Азербайджаном существуют исторические и культурные связи. Наряду с контактами между людьми, имеется хороший потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества в экономической и торговой сферах.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, азербайджанскому народу – прогресса и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение», — говорится в поздравлении.

Также поздравление направили премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Греции Константинос Тасулас.

«Ваше превосходительство.

Передаю Вам и Вашему народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Греция высоко ценит сильное и динамичное партнерство с Азербайджаном, основанное на взаимном уважении и конструктивном сотрудничестве. Несмотря на то, что энергетическая сфера является краеугольным камнем наших двусторонних отношений, рад видеть поступательное расширение сотрудничества в новых направлениях, представляющих взаимный интерес.

Мы привержены дальнейшему углублению связей, руководствуясь международным правом и принципами, закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций, в том числе уважением суверенитета и территориальной целостности. Желаю азербайджанскому народу неизменного благополучия, процветания и прогресса.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение», — говорится в поздравлении Мицотакиса.

«Ваше превосходительство.

По случаю национального праздника Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления, а также пожелания мира, прогресса и процветания.

Греция придает особое значение двусторонним отношениям с Азербайджаном, которые за эти годы переросли в многоплановое партнерство и неуклонно развиваются. Убежден, что при полном уважении к международному праву, принципам суверенитета и территориальной целостности мы сможем добиться еще большего развития и укрепления двусторонних отношений на благо наших народов.

Ваше превосходительство, еще раз выражаю Вам наилучшие пожелания, прошу принять мое высочайшее почтение», — говорится в поздравлении Тасуласа.