На фоне очередного информационного скандала, обнажившего механизмы влияния и скрытого лоббизма в европейских институтах, вновь всплыла проблема, о которой в Баку говорят уже не первый год: в структурах Евросоюза сохраняются устойчивые очаги ангажированности, подпитываемые внешними финансовыми и политическими интересами.

Материал Minval Politika стал еще одним подтверждением того, что антиазербайджанская риторика в ряде европейских политических кругов формируется не стихийно, а в рамках целенаправленной работы, где ключевую роль играют сети армянского лобби. Речь идет не только о политической поддержке, но и о системных попытках влияния на решения, информационную повестку и общественное мнение, зачастую через прямое или косвенное финансирование отдельных политиков. Все это неизбежно формирует вопрос о прозрачности, подотчетности и, в конечном счете, о коррумпированности части европейских институтов, которые декларируют высокие стандарты, но на практике оказываются уязвимыми перед внешним давлением и денежными потоками.

Свою оценку ситуации в беседе с Minval Politika дал дипломат, бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров.

По его словам, происходящее следует рассматривать не как отдельные эпизоды, а как элемент системной политики.

«Во-первых, мы должны понимать, что агрессия Армении против Азербайджана — это системное политическое действие, которое включает военные действия, пропаганду, экономические и политические шаги. Это и внутренняя, и внешняя пропаганда. Поэтому информация, опубликованная Minval Politika, на мой взгляд, дает обществу возможность увидеть отдельные компоненты этой работы, в частности пропаганду, направленную против интересов Азербайджана и Турции. Это часть большой пропагандистской машины, которая работала и продолжает работать против нас», — отметил он.

Зульфугаров подчеркнул, что подобная деятельность является элементом более широкой системы давления: «Как я уже сказал, это часть системы, обеспечивающей агрессию против Азербайджана. Сейчас она выполняет и другую функцию — сохранение так называемого конфликтного поля, которое может использоваться не только Арменией, но и внешними игроками для давления на регион, прежде всего на Азербайджан».

По его словам, эта инфраструктура формировалась годами при участии различных акторов: «В Армении была выстроена система при содействии внешних игроков, в частности России. К этой работе подключилась и армянская диаспора, имеющая широкие связи, в том числе с российскими спецслужбами. В разных странах, как правило, действует координатор, связанный со спецслужбами Армении, который координирует действия посольств, церкви и диаспоры».

Отдельное внимание дипломат уделил финансовой составляющей.

«Существует система финансового обеспечения деятельности диаспоры — это поборы с армянского населения за рубежом. Затем на основе централизованных инструкций эти средства направляются, в том числе на подкуп так называемых лиц влияния. Мы уже сталкивались с подобными примерами ранее», — подчеркнул собеседник.

В качестве примера он напомнил о резонансных эпизодах: «Вспомните визит Нэнси Пелоси в Армению — тогда вскрывались данные о финансовых затратах, о том, сколько средств было выделено из бюджета и привлечено через диаспору. Назывались суммы, доходившие до миллионов долларов. Или, например, кейс, связанный с мэром Нью-Йорка Мамдани, а также другие недавние истории, связанные с западными политиками, где также фигурировали финансовые интересы. Кроме того, ведется работа через социальные сети с привлечением ботов».

По его словам, выявленные факты лишь подтверждают давно известные механизмы. «Этот видеосюжет показывает, как люди, понимая, что получат материальное вознаграждение, предлагают свои услуги. Речь идет о людях, которые ищут дополнительные источники дохода и готовы работать в интересах заказчика. Все это осуществляется при плотной координации из Еревана, откуда поступают соответствующие инструкции».

Он отметил, что сейчас эту систему решили использовать для внутриполитической борьбы: «Господин Окампо, который привык к получению определенных средств, а, лишившись дохода по вине, как ему видится, пашиняновских кругов, решает за вознаграждение теперь предоставлять свои услуги оппозиции в Армении».

Зульфугаров также указал, что подобные практики широко распространены. «Все те лица, которые внезапно начинают продвигать армянские тезисы, как правило, находятся на соответствующем финансовом обеспечении. Средства поступают как из бюджета Армении, так и через диаспору», — добавил он.

При этом, по его мнению, речь идет не о новой практике. В этой связи экс-министр напомнил, что подобные механизмы (поборы — ред.) наблюдались еще в конце 80-х годов, в том числе и на территории Азербайджана среди армянского населения: «Сейчас просто появился новый сюжет, ставший достоянием общественности».

Дипломат связал активизацию подобных кампаний с энергетической политикой Азербайджана: «Политика диверсификации поставок энергоносителей в Европу всегда была объектом нападок. Азербайджан выступает значимым звеном, обеспечивающим рыночные механизмы ценообразования. В этом смысле он является конкурентом, в том числе для России, и, соответственно, возникают попытки создания искусственных препятствий».

Он напомнил, что азербайджанский газ уже поставляется в значительное число европейских стран: «Президент Алиев не раз отмечал, что 12 стран ЕС получают энергоносители из Азербайджана, и это число будет расти. Это серьезный фактор, который, безусловно, вызывает противодействие».

В этой связи эксперт прямо говорит о мотивации отдельных фигур.

«Когда такие люди предлагают свои услуги для антиазербайджанской деятельности — это наемная работа. Деньги не пахнут. Эти люди работают за деньги, и не стоит строить иллюзий, что речь идет о каких-то ценностных симпатиях к Армении».

«Армянам кажется, что их любят просто так. А это покупается за деньги армянских налогоплательщиков. И мы должны показать истинную суть», — уверен дипломат.

Говоря о политической линии Еревана, Зульфугаров отметил ее двойственность: «Армянская сторона пытается продвигать мирную повестку, но параллельно ведет информационную кампанию против Азербайджана. Эта деятельность централизованно управляется. И не стоит думать, что речь идет только об оппозиции — те же подходы зафиксированы и в программах правящей партии».

Собеседник указывает на изменение лишь формы подачи.

«Карабахская тематика трансформируется от территориальных претензий к риторике прав человека. Это попытка замаскировать прежние цели и адаптировать их под международную повестку. Этим как раз и занимаются нанятые Арменией люди», — убежден дипломат.

Также он затронул тему вокруг ситуации в самих западных институтах: «В ЕС регулярно возникают скандалы, связанные с лоббистской деятельностью и коррупцией. Это очередной пример того, что система, которую часто представляют как идеальную, на деле далека от этого. Мы видим случаи, когда политики становятся фигурантами расследований и судебных процессов».

«Надо просто понимать, как устроена эта кухня. И не питать иллюзий относительно того, как принимаются решения и формируется повестка. Сегодня в мире все больше прагматизма, и многие вещи начинают называться своими именами», — заключил Зульфугаров.