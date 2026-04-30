В Азербайджане обновляют автобусы на пригородном маршруте №142, соединяющем станцию «20 Января» Бакинского метрополитена с селом Масазыр (улица М. С. Ордубади).

Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, с 1 мая пассажирам будут предоставлены современные автобусы большой вместимости. В целом на маршруте будут задействованы 10 автобусов с интервалом движения 9–10 минут. Оплата проезда осуществляется в безналичной форме.

Стоимость проезда составляет 0,50 гяпиков.