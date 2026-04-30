30 апреля — день образования Сил специального назначения, занимающих особое место в составе Вооруженных сил Азербайджана. В 1999 году Указом общенационального лидера Гейдара Алиева было создано одно из самых мобильных и боеспособных подразделений Азербайджанской армии. В формировании Сил специального назначения активное участие принимали офицеры и гизири — участники Первой Карабахской войны. Эти подразделения, объединенные под единым командованием по инициативе Общенационального лидера, формировались в тесном взаимодействии с Вооруженными силами Турции и ее Силами специального назначения.

Личный состав Сил специального назначения проходит подготовку по рукопашному бою, разведке, действиям в тылу противника, выживанию в экстремальных условиях, инженерной и огневой подготовке, психологической устойчивости, десантированию, подводным операциям, медицинской подготовке, а также асимметричным методам ведения боя и другим направлениям.

Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев уделяет особое внимание Силам специального назначения. Азербайджанские спецназовцы участвовали в курсах, проводившихся в учебных центрах различных стран, и неоднократно отличались на состязаниях, проходивших в США, Турции и Пакистане.

Личный состав Сил специального назначения, успешно выполнивший различные боевые операции в ходе Апрельских боев 2016 года, своим профессионализмом предвосхитил историческую Победу, достигнутую спустя четыре года. Во время Отечественной войны военнослужащие Сил специального назначения, вписавшие новые страницы героизма в военную историю Азербайджана, сыграли решающую роль в проведении важнейших операций, прежде всего, операции по освобождению города Шуша. Высокий профессионализм, патриотизм и самоотверженность наших военнослужащих обеспечили нам победу.

За успешное выполнение боевых задач военнослужащие Сил специального назначения были удостоены высоких государственных наград, в том числе почетных званий «Национальный герой Азербайджана» и «Герой Отечественной войны», а также орденов и медалей в соответствии с распоряжениями главы нашего государства.