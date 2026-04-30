Международная ассоциация «Транскаспийский международный транспортный маршрут» (ТМТМ, Средний коридор) официально утвердила Нургуль Жакупову в должности генерального секретаря. Как сообщает ассоциация, ранее она временно исполняла обязанности генсека.

Прежний генсек организации Гайдар Абдикеримов покинул свой пост в апреле 2025 года.

Международная ассоциация ТМТМ создана в 2017 году со штаб-квартирой в городе Астана. Ассоциация призвана координировать взаимодействие всех участников перевозок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

В настоящее время в состав правления Международной ассоциации ТМТМ входят председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов, председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы»» Талгат Алдыбергенов, генеральный директор АО «Грузинская железная дорога» Лаша Абашидзе, и.о. председателя правления АО «НК «Актауский морской торговый порт»» Даурен Кутпанбаев, председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» Афган Джалилов, директор ЗАО «Бакинский международный морской порт» Эльдар Салахов, генеральный директор и председатель совета директоров АО «TCDD Taşımacılık A.Ş.» Уфук Ялчин и председатель правления АО «Украинская железная дорога» (АО «Укрзализныця») Александр Перцовский.

ТМТМ или Средний коридор — международный транспортный коридор, соединяющий Китай и европейские страны через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию. Ассоциация обеспечивает необходимую информационную поддержку, способствует упрощению административных процедур, созданию конкурентной среды и обеспечению максимальной эффективности для участников из разных стран, в том числе географически не расположенных непосредственно вдоль маршрута ТМТМ.