Турецкие вооруженные силы провели совместные учения EFES-2026 под координацией командования Эгейской армии. Главной сенсацией маневров стало беспрецедентное участие вооруженных формирований как востока, так и запада Ливии в рамках единых учений. Это произошло впервые после начала гражданской войны в стране.

От востока Ливии в учениях приняли участие 331 военнослужащий, от запада — 177 военнослужащих и штурмовой катер Shafak. Совместные действия двух сторон расцениваются как значимый шаг на пути к реализации концепции «Единой и неделимой Ливии» и укреплению военно-институциональной сплоченности страны.

Учения прошли в два этапа: фаза компьютерного командно-штабного моделирования состоялась 11–17 апреля в Стамбуле и Измире, практическая фаза проходит с 20 апреля по 21 мая в Измире. В маневрах задействованы современные вооружения и передовые технологии, демонстрирующие адаптивность турецкой армии к условиям современного боя.